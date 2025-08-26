L'arbitro Federico La Penna ha arbitrato Inter-Torino e questa mattina la moviola parla di una gara facile nel suo svolgimento ma di un direttore di gara "bravo a non complicarsela". "Nessun cartellino giallo e appena 20 falli fischiati (appena 8 nel primo tempo) sono la fotografia della partita. Qualche sbavatura nella rilevazione dei falli: il contatto fra Coco e Thuram, ad esempio, sembrava più fallo del granata (blocco stile cestistico), mentre in altre due occasioni, invece, ha avuto ragione lui", scrive il Corriere dello Sport.