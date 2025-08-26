L'arbitro Federico La Penna ha arbitrato Inter-Torino e questa mattina la moviola parla di una gara facile nel suo svolgimento ma di un direttore di gara "bravo a non complicarsela". "Nessun cartellino giallo e appena 20 falli fischiati (appena 8 nel primo tempo) sono la fotografia della partita. Qualche sbavatura nella rilevazione dei falli: il contatto fra Coco e Thuram, ad esempio, sembrava più fallo del granata (blocco stile cestistico), mentre in altre due occasioni, invece, ha avuto ragione lui", scrive il Corriere dello Sport.
CdS – Inter-Torino: la moviola. La Penna bravo a non complicarsela. Curiosità sul gol di Bastoni
Il giudizio del quotidiano sportivo sull'arbitraggio della gara di San Siro finita cinque a zero per i nerazzurri
"Nessun dubbio sulla seconda rete dell’Inter, segnata da Thuram: l’attaccante francese viene servito da Sucic, a tenerlo in gioco sicuramente Coco e Biraghi, penultimo difendente granata", si legge ancora nel testo dedicato alla prestazione dell'arbitro.
Il gol di Bastoni—
Poi una curiosità sulla rete segnata da Alessandro Bastoni e che ha sbloccato la gara: "In attesa di un calcio d’angolo, La Penna è andato a fare prevenzione, con Bastoni che cercava di ostacolare il portiere granata Israel. Due parole ad entrambi, il difensore nerazzurro s’è allontanato, da lì è nata la rete che ha sbloccato il match", si legge ancora.
(Fonte: Corriere dello Sport)
