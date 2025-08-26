Inter, mercato non ancora finito: può arrivare comunque un attaccante, ecco l’identikit

"L’altro possibile acquisto potrebbe riguardare il reparto avanzato, dove manca, al di là degli innesti di Bonny e Pio Esposito, quel giocatore con caratteristiche alla Alexis Sanchez in grado di svariare sulla trequarti e creare superiorità numerica con dribbling. Un affare low-cost, magari un esubero di qualche big in prestito. L’Inter osserva e ragiona", scrive Tuttosport.

Queste, invece, le parole di Marotta a Sky prima del match col Torino: "Non siamo alla ricerca di un difensore perché non abbiamo l'esigenza. Manca una settimana, vedremo se ci sono opportunità ma non ne intravedo. La squadra è forte e competitiva, in difesa abbiamo elementi di garanzia, può succedere che un giocatore voglia andare via e nel caso lo sostituiremo. Non prevedo cambiamenti radicali"