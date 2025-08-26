Oltre a Lookman, l'Inter nelle scorse settimane aveva sondato altri profili per rinforzare l'attacco, salvo poi tentare di affondare per il nigeriano prima che l'Atalanta erigesse un muro invalicabile.
Inter, mercato non ancora finito: può arrivare comunque un attaccante, ecco l’identikit
Ma l'Inter farà un colpo in attacco in questi ultimi giorni di mercato? L'edizione odierna di Tuttosport non lo esclude, dopo aver parlato di un eventuale acquisto in difesa se dovesse partire Pavard:
"L’altro possibile acquisto potrebbe riguardare il reparto avanzato, dove manca, al di là degli innesti di Bonny e Pio Esposito, quel giocatore con caratteristiche alla Alexis Sanchez in grado di svariare sulla trequarti e creare superiorità numerica con dribbling. Un affare low-cost, magari un esubero di qualche big in prestito. L’Inter osserva e ragiona", scrive Tuttosport.
Queste, invece, le parole di Marotta a Sky prima del match col Torino: "Non siamo alla ricerca di un difensore perché non abbiamo l'esigenza. Manca una settimana, vedremo se ci sono opportunità ma non ne intravedo. La squadra è forte e competitiva, in difesa abbiamo elementi di garanzia, può succedere che un giocatore voglia andare via e nel caso lo sostituiremo. Non prevedo cambiamenti radicali"
