"Un aspetto sostanzialmente diverso, la stessa volontà: l’Inter va in campo alle 21 non per obbligo, ma per tenersi tutte le porte aperte. È prima in campionato, arriva da otto vittorie nelle ultime dieci e adesso vuole un posto in semifinale di Coppa Italia, in una gara secca che non permette calcoli nella momentanea casa dell’U-Power Stadium". Così il quotidiano Il Giorno parla dell'Inter e della sfida di Coppa Italia contro il Torino.

Vincere e gestire sono le parole d'ordine di questo momento e allora Cristian Chivu ruoterà i suoi uomini. In porta è atteso il ritorno di Josep Martinez al posto di Sommer. In difesa dovrebbe esserci almeno uno tra Acerbi e de Vrij e a centrocampo dovrebbero trovare spazio Diouf e Frattesi. Davanti potrebbero giocare insieme dal primo minuto Esposito e Bonny.