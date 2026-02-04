"Un aspetto sostanzialmente diverso, la stessa volontà: l’Inter va in campo alle 21 non per obbligo, ma per tenersi tutte le porte aperte. È prima in campionato, arriva da otto vittorie nelle ultime dieci e adesso vuole un posto in semifinale di Coppa Italia, in una gara secca che non permette calcoli nella momentanea casa dell’U-Power Stadium". Così il quotidiano Il Giorno parla dell'Inter e della sfida di Coppa Italia contro il Torino.
Il Giorno – Chivu, gestione attiva: l’Inter cambia pelle senza mutare ambizione. Con il Toro…
Vincere e gestire sono le parole d'ordine di questo momento e allora Cristian Chivu ruoterà i suoi uomini. In porta è atteso il ritorno di Josep Martinez al posto di Sommer. In difesa dovrebbe esserci almeno uno tra Acerbi e de Vrij e a centrocampo dovrebbero trovare spazio Diouf e Frattesi. Davanti potrebbero giocare insieme dal primo minuto Esposito e Bonny.
"È una gestione che vuole essere attiva: non aspettare che i novanta minuti presentino il conto, ma provare a guidarli, cambiando pelle senza mutare ambizione", si legge ancora sul quotidiano. Il Torino, avversario dei quarti, arriva dopo la vittoria contro il Lecce che ha interrotto un ciclo di 4 sconfitte consecutive.
In mezzo la vittoria all'Olimpico e la conquista dei quarti. La partita si gioca fuori sede, a Monza, contro un avversario "piegato in campionato con cinque gol a settembre ma ora più equilibrato". "L'Inter ha un'idea chiara: restare viva su tutto anche se nel recente passato arrivare in fondo ovunque non ha garantito titoli".
(Fonte: QS - Il Giorno)
