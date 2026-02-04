"Niente rinforzi dal mercato? Chivu non si lamenta. Non è nel suo stile", si legge sull'edizione odierna di Libero

Matteo Pifferi Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 14:16)

"Niente rinforzi dal mercato? Chivu non si lamenta. Non è nel suo stile. Semmai agisce e allarga la rosa nella direzione più logica, ovvero coinvolgendo qualche talento dell'Under 23, la neonata seconda squadra nerazzurra che benissimo sta facendo in serie C". Apre così l'articolo di Libero in merito alle probabili scelte di formazione di Chivu per il match di Coppa Italia contro il Torino.

Il quotidiano non esclude l'utilizzo appunto di qualche Under 23: "L'indiziato per il lancio è Bovo, mediano vecchio stampo, regista d'altri tempi, che già contro il Venezia aveva fatto il suo esordio. Potrebbe toccare di nuovo a lui, stavolta dall'inizio, nella "falsa trasferta" di stasera: il quarto di Coppa Italia contro il Torino si gioca infatti allo U-Power di Monza per via dell'indisponibilità del Meazza, sede olimpica. Chivu "allarga la rosa" premiando i giovani e operando un ampio turnover. D'altronde, se non ora, quando?", sottolinea il quotidiano.

Rispetto a Cremona ci saranno 5 cambi: in porta c'è Josep Martinez, in difesa c'è De Vrij mentre sulle fasce spazio a Carlos Augusto e Diouf, con Esposito e Bonny davanti. "Questa gestione delle risorse è coerente con la strategia societaria che ha tenuto banco tra i tifosi in questo gennaio. Perché l'Inter, prima in classifica in serie A nonostante i tre mesi di assenza di Dumfries, è rimasta ferma sul mercato? La risposta è nell'estate che attende i nerazzurri.

Un'estate per forza di cose movimentata perché scadranno i contratti di colonne come Sommer, Acerbi, De Vrij, Mkhitaryan e Darmian. Un'estate decisiva perché sostituire tanti leader contemporaneamente non è cosa da poco. Accettare un rischio ora significa ambire all'eccellenza a giugno: questa è stata la visione dell'Inter".