Inter-Torino, pagelle Tuttosport: tutti promossi tranne uno. Sucic alla Modric, Thuram…

Sono inevitabilmente alti i voti di Tuttosport per quel che concerne le pagelle di Inter-Torino, lato nerazzurri
Matteo Pifferi 

Sono inevitabilmente alti i voti di Tuttosport per quel che concerne le pagelle di Inter-Torino, lato nerazzurri. Il migliore in campo è Thuram (8) "Vede Toro e tanti saluti. Tripletta la scorsa stagione, doppietta ieri sera. Primo gol andando in profondità, secondo da prima punta vera, con uno stacco imponente sul povero Biraghi. In campionato nel 2025 aveva segnato solo 2 gol".

Strepitosi anche Bastoni, Sucic e Lautaro, tutti e 3 da 7,5, soprattutto il nuovo acquisto che "impressiona, gioca mezzala destra, ma va in verticale, accompagna l’azione, calcia in porta e serve pure un assist alla Modric". Voto 7 per Barella e Bonny mentre c'è una pioggia di 6,5, da Pavard e Acerbi fino a Dumfries, Dimarco e Mkhitaryan.

6 per Sommer, praticamente mai chiamato in causa mentre c'è un solo rimandato, Diouf, entrato nel finale: "Emozione per il debutto? Forse: i primi tre palloni, tutti persi. Poi si riprende", il giudizio di Tuttosport.

PAGELLE TUTTOSPORT INTER-TORINO 5-0

Sommer 6

Pavard 6,5

Acerbi 6,5

Bastoni 7,5 (Luis Henrique sv)

Dumfries 6,5

Sucic 7,5

Barella 7

Mkhitaryan 6,5 (Zielinski sv)

Dimarco 6,5 (Carlos Augusto 6)

Thuram 8 (Bonny 7)

Lautaro 7.5 (Diouf 5,5)

