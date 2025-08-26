Sono inevitabilmente alti i voti di Tuttosport per quel che concerne le pagelle di Inter-Torino, lato nerazzurri. Il migliore in campo è Thuram (8) "Vede Toro e tanti saluti. Tripletta la scorsa stagione, doppietta ieri sera. Primo gol andando in profondità, secondo da prima punta vera, con uno stacco imponente sul povero Biraghi. In campionato nel 2025 aveva segnato solo 2 gol".

Strepitosi anche Bastoni, Sucic e Lautaro, tutti e 3 da 7,5, soprattutto il nuovo acquisto che "impressiona, gioca mezzala destra, ma va in verticale, accompagna l’azione, calcia in porta e serve pure un assist alla Modric". Voto 7 per Barella e Bonny mentre c'è una pioggia di 6,5, da Pavard e Acerbi fino a Dumfries, Dimarco e Mkhitaryan.