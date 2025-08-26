Nico Paz è un diamante che brilla ogni giorno di più. L'Inter lo ha seguito mesi fa, salvo poi scontrarsi contro il muro eretto dal Como. Che se lo tiene stretto, almeno fino al termine della stagione. Per il futuro, invece, sembrano chiare le intenzioni del centrocampista argentino. Ne parla anche Repubblica in edicola oggi. Si legge sul quotidiano:

"Un campione in divenire, sicuro del suo percorso. Ai suoi confidenti ha rivelato che vuole restare a Como fino al prossimo anno, per poi tornare al Real Madrid, che a giugno potrà riprenderlo per 10 milioni. Questo è il suo piano, condiviso dal club lariano. In questi giorni il presidente Suwarso ha rifiutato un’offerta del Tottenham da 70 milioni, 35 a testa per il Madrid — ha diritto alla metà di una rivendita — e la squadra di Fabregas. Soldi che comunque dovrebbero entrare nelle casse del Como, che il Real rimborserà oltre il riscatto fissato come premio di formazione".