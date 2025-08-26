Tuttosport: “Torino surclassato, Masina Babbo Natale ma Chivu è già riuscito a…”

"Chivu ha ripulito la testa agli interisti - dopo il triplete al contrario della scorsa stagione e le frizioni interne a cavallo del Mondiale per club - e restituito loro anche un gioco lineare, incisivo, efficace: questo ha detto la vittoria in souplesse di ieri sera, con i nerazzurri subito dominanti contro un Toro surclassato in ogni zona del prato, letteralmente fatto a fette, presto demolito e poi persino devastato, con oltretutto un Masina in versione “donatore di gol” (2, a Bastoni e Thuram), prima che lo imitasse anche Gineitis sul 3 a 0 di Lautaro". Apre così l'articolo di Tuttosport sulla vittoria dell'Inter per 5-0 contro il Torino.