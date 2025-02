Inzaghi dovrebbe avere tutto il gruppo al completo per il derby di domani sera contro il Milan. Se per Calhanoglu le chance di vederlo in campo dal 1' sono molto alte, per Acerbi, invece, è più probabile una sua partenza in panchina.

"La novità in difesa sarà il ritorno di Francesco Acerbi dopo i tormenti fisici e il continuo stop and go: a lungo (e in autonomia) l’ex laziale si è allenato in gruppo e da solo a giorni alterni e, a meno di sorprese, dovrebbe finalmente tornare tra i convocati. Non gioca dalla trasferta di Verona del 23 novembre, quando si era infortunato all’alba della gara, e domani, in ogni caso, partirà solo dalla panchina", spiega La Gazzetta dello Sport.