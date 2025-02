«L'Inter è una squadra di alto rango e lo dimostra non solo con i risultati ma anche con le prestazioni. La squadra ha un'autostima esondante, è forte, gioca bene, ha subito un solo gol ed è tanto rispettata». Così Stefano Borghi, durante i sorteggi per i play-off della Champions League ha parlato della formazione di Inzaghi che è l'unica italiana che si è qualificata direttamente agli ottavi della Coppa.

«Sono d'accordo sull'Inter, credo che poi sia per esempio un po' di fastidio il Real possibile ai quarti. Siamo a gennaio, sto pensando ad aprile. Chi vuole vincere deve ragionare così, pensare avanti, ma un grande scacchista, se vuole vincere il campionato, deve pensare trenta mosse in avanti. Visto che l'Inter ha correttamente questa ambizione. Quindi credo che l'Inter stia studiando bene il calendario in tutte le sfumature». Così Paolo Condò, su Skysport, ha parlato a margine dei sorteggi di CL che ai play-off hanno decretato che Milan e Juventus, possibili rivali nerazzurre agli ottavi, non si sfideranno tra loro ma incroceranno rispettivamente Feyernoord e PSV. Se superassero questo ostacolo le due italiane affronteranno poi, a seconda del sorteggio, una tra Inter e Arsenal, passate entrambi direttamente agli ottavi.