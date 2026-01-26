Il centrocampista ex Inter Alexsandar Stankovic, ora al Bruges, sta vivendo una grandissima annata. Nell'ultima gara una doppietta e il premio di Mvp.
Che stagione per Stankovic: già quota 6 gol. L’Inter può riprenderselo in estate a questa cifra
Il centrocampista ex Inter, ora al Bruges, sta vivendo una grandissima annata. Nell'ultima gara una doppietta e il premio di Mvp
"Procede a gonfie vele la stagione di Aleksandar Stankovic, centrocampista del Bruges e nazionale serbo controllato dall’Inter. Il figlio di Dejan è già arrivato a quota 6 reti in Belgio. La società nerazzurra lo ha venduto l’estate scorsa per 10 milioni ma può ricomprarlo per 23 nel 2026 e per 25 nel 2027, riservandosi comunque una percentuale sulla rivendita", si legge su La Gazzetta dello Sport.
