Il centrocampista ex Inter Alexsandar Stankovic , ora al Bruges, sta vivendo una grandissima annata. Nell'ultima gara una doppietta e il premio di Mvp.

"Procede a gonfie vele la stagione di Aleksandar Stankovic, centrocampista del Bruges e nazionale serbo controllato dall’Inter. Il figlio di Dejan è già arrivato a quota 6 reti in Belgio. La società nerazzurra lo ha venduto l’estate scorsa per 10 milioni ma può ricomprarlo per 23 nel 2026 e per 25 nel 2027, riservandosi comunque una percentuale sulla rivendita", si legge su La Gazzetta dello Sport.