FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Che stagione per Stankovic: già quota 6 gol. L’Inter può riprenderselo in estate a questa cifra

news

Che stagione per Stankovic: già quota 6 gol. L’Inter può riprenderselo in estate a questa cifra

Che stagione per Stankovic: già quota 6 gol. L’Inter può riprenderselo in estate a questa cifra - immagine 1
Il centrocampista ex Inter, ora al Bruges, sta vivendo una grandissima annata. Nell'ultima gara una doppietta e il premio di Mvp
Andrea Della Sala Redattore 

Il centrocampista ex Inter Alexsandar Stankovic, ora al Bruges, sta vivendo una grandissima annata. Nell'ultima gara una doppietta e il premio di Mvp.

Che stagione per Stankovic: già quota 6 gol. L’Inter può riprenderselo in estate a questa cifra- immagine 2
Getty

"Procede a gonfie vele la stagione di Aleksandar Stankovic, centrocampista del Bruges e nazionale serbo controllato dall’Inter. Il figlio di Dejan è già arrivato a quota 6 reti in Belgio. La società nerazzurra lo ha venduto l’estate scorsa per 10 milioni ma può ricomprarlo per 23 nel 2026 e per 25 nel 2027, riservandosi comunque una percentuale sulla rivendita", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
CdS – Inter, la vetta crea dipendenza: il piano per evitare l’errore dell’anno...
Inter, ottavi Champions obiettivo esplicito del club. Playoff? Andata subito dopo la Juve…

© RIPRODUZIONE RISERVATA