FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, la vetta crea dipendenza: il piano per evitare l’errore dell’anno scorso

news

CdS – Inter, la vetta crea dipendenza: il piano per evitare l’errore dell’anno scorso

Inter
Il focus sul quotidiano sull'intenzione di consolidare il primato in classifica da parte della squadra nerazzurra
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Ora l'Inter non deve fermarsi. C'è bisogno di insistere, anche perché le avversarie sono in difficoltà. Il Corriere dello Sport torna sul piano dei nerazzurri per consolidare la vetta in campionato. Si legge nel focus proposto stamattina dal quotidiano:

Inter
Getty Images

"L’Inter ha intenzione di continuare a dettare il tempo della corsa in vetta. Saranno le altre a doversi adeguare in qualche modo, se vorranno tenerla ancora aperta. Il rendimento dei nerazzurri da qui in avanti farà la differenza rispetto all’anno scorso.

I dati dicono che Chivu ha appena un punto in più rispetto all’ultimo Inzaghi, con sei gol fatti in meno e con le stesse reti incassate. Oggi però, nonostante la voglia di continuare a togliersi soddisfazioni in Europa, la sensazione è che nello spogliatoio almeno si siano dati delle priorità. I calciatori per riscattarsi, il tecnico per mettere subito un punto esclamativo nella sua carriera alla prima grande occasione. L’aria buona della vetta crea dipendenza: nessuno ad Appiano Gentile stavolta ha voglia di fermarsi sul più bello".

Leggi anche
Inter, ottavi Champions obiettivo esplicito del club. Playoff? Andata subito dopo la Juve…
CdS – Inter, Chivu meglio del Conte nerazzurro. Il confronto con Inzaghi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA