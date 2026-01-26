"L’Inter ha intenzione di continuare a dettare il tempo della corsa in vetta. Saranno le altre a doversi adeguare in qualche modo, se vorranno tenerla ancora aperta. Il rendimento dei nerazzurri da qui in avanti farà la differenza rispetto all’anno scorso.

I dati dicono che Chivu ha appena un punto in più rispetto all’ultimo Inzaghi, con sei gol fatti in meno e con le stesse reti incassate. Oggi però, nonostante la voglia di continuare a togliersi soddisfazioni in Europa, la sensazione è che nello spogliatoio almeno si siano dati delle priorità. I calciatori per riscattarsi, il tecnico per mettere subito un punto esclamativo nella sua carriera alla prima grande occasione. L’aria buona della vetta crea dipendenza: nessuno ad Appiano Gentile stavolta ha voglia di fermarsi sul più bello".