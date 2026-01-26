Ora l'Inter non deve fermarsi. C'è bisogno di insistere, anche perché le avversarie sono in difficoltà. Il Corriere dello Sport torna sul piano dei nerazzurri per consolidare la vetta in campionato. Si legge nel focus proposto stamattina dal quotidiano:
CdS – Inter, la vetta crea dipendenza: il piano per evitare l’errore dell’anno scorso
"L’Inter ha intenzione di continuare a dettare il tempo della corsa in vetta. Saranno le altre a doversi adeguare in qualche modo, se vorranno tenerla ancora aperta. Il rendimento dei nerazzurri da qui in avanti farà la differenza rispetto all’anno scorso.
I dati dicono che Chivu ha appena un punto in più rispetto all’ultimo Inzaghi, con sei gol fatti in meno e con le stesse reti incassate. Oggi però, nonostante la voglia di continuare a togliersi soddisfazioni in Europa, la sensazione è che nello spogliatoio almeno si siano dati delle priorità. I calciatori per riscattarsi, il tecnico per mettere subito un punto esclamativo nella sua carriera alla prima grande occasione. L’aria buona della vetta crea dipendenza: nessuno ad Appiano Gentile stavolta ha voglia di fermarsi sul più bello".
