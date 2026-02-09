FC Inter 1908
fcinter1908 news rassegna stampa Lautaro senza limiti, raggiunto Boninsegna ora punta Altobelli. Carriera atto d’amore per l’Inter

Lautaro senza limiti, raggiunto Boninsegna ora punta Altobelli. Carriera atto d’amore per l’Inter

Il capitano continua a segnare e a trascinare la squadra. Il gol al Sassuolo gli permette di raggiungere una leggenda come Boninsegna
Andrea Della Sala Redattore 

Il capitano Lautaro Martinez continua a segnare e a trascinare la squadra. Il gol al Sassuolo gli permette di raggiungere una leggenda come Boninsegna nella classifica dei bomber di tutti i tempi dell'Inter.

"Lautaro Martinez è tornato nella Milano a cinque cerchi con al collo il suo bronzo di giornata: ormai tra i bomber nerazzurri di ogni epoca gli sono davanti soltanto il patriarca Pepìn Meazza e Spillo Altobelli. Il 171o centro, realizzato con girata furba di sinistro durante il martirio del povero Sassuolo, lo ha messo accanto a un’altra leggenda interista: Roberto Boninsegna è inchiodato alla stessa cifra dal lontano 1976, anche perché ufficialmente non gli vengono conteggiate due reti nel defunto trofeo Picchi. Per festeggiare l’ennesimo traguardo, quel tenerone di Lautaro ha chiamato a sé il migliore amico degli ultimi anni: in questa trasferta emiliana è tornato a piazzarsi accanto a Marcus Thuram, a lungo gemello dell’argentino e adesso insidiato dal bambino Pio nel ruolo di primo cavaliere del re. Per una volta il rampante Esposito è rimasto un passo indietro, si è limitato a sostituire il capitano per l’ultimo quarto d’ora", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Come la Goggia custodisce nel suo scrigno anche un oro e un argento olimpici, pure Martinez si è immediatamente messo a caccia dei due metalli mancanti: aver preso Bonimba al terzo posto non basta, comincia la lunga marcia di avvicinamento ad Altobelli, secondo a quota 209. Di questo passo l’aggancio potrebbe arrivare già nella prossima stagione, mentre Meazza galleggia lassù, nell’Empireo, apparentemente irraggiungibile con 284 marcature. Il 28enne Lautaro è coperto da un lauto contratto per altre tre stagioni e mezzo, ma adora questi colori al punto che non è azzardato immaginarselo in nerazzurro anche oltre il 2029: basterebbero altri sei anni a questi ritmi per scalare la montagna fino alla cima. Difficile ma non impossibile, e poi la fiamma olimpica che brucia all’Arco della Pace, a qualche centinaia di metri da casa Martinez, ispira nobili imprese. In fondo, l’argentino sta costruendo la carriera come un atto d’amore per il nerazzurro, così si è messo sulla scia di altri grandi che hanno fatto voto di fedeltà a una sola maglia: tra i giocatori a segno esclusivamente con una squadra, solo cinque hanno realizzato in campionato più reti dell’argentino: è a 129 come Bettega, davanti Pascutti col Bologna (130), Riva col Cagliari (156), Boniperti e Del Piero con la Juve (178 e 188), Totti con la Roma (250)".

"Lo spirito non sorprende perché il capocannoniere (14 reti) riempie con la sua leadership l’intero campo e investe gli avversari: ieri, ad esempio, consolava il collega Berardi nel momento di massima frustrazione sassolese. Quando il controverso Luis Henrique ha messo dentro il 5-0, l’argentino ha pure rischiato l’osso del collo in panchina. Festeggiando con Thuram, è andato vicino a una pericolosa caduta, ma è rimasto in piedi grazie a doti da equilibrista che usa spesso in area. Gli serviranno anche nello spericolato inseguimento alla storia e oltre, fino a raggiungere l’oro di Olimpia", aggiunge Gazzetta.

