Un ritmo incredibile. “Difficile soffermarsi su qualche passo falso negli scontri diretti” sottolinea Tuttosport. L’Inter vince anche a Reggio Emilia schiantando il Sassuolo e ottenendo l’undicesima vittoria nelle ultime dodici, con il solo pari col Napoli a ’sporcare’ la serie.
news
Inter, strapotere netto: “Difficile soffermarsi sui big match”. Solo Barça e Bayern…
“Lo strapotere della squadra di Chivu in questo momento sembra netto, soprattutto contro le medio-piccole che possono provare a pungere l’Inter […], salvo finire per fare il solletico e soccombere sotto le innumerevoli soluzioni offensive dei nerazzurri”.
Nel 5-0 al Sassuolo emergono altri numeri top per i nerazzurri:
“Ieri sono andati in gol cinque giocatori differenti, Thuram e Lautaro - non giocavano insieme dall'inizio in campionato dall’11 gennaio; di fatto è stata una prova generale di feeling di coppia in vista del derby d’Italia di sabato 14 -, Bisseck e per la prima volta Akanji e Luis Henrique. Per l’Inter ora sono sedici i marcatori differenti in campionato (diciassette in stagione), 57 i gol realizzati - solo Barcellona e Bayern ne hanno messi a segno di più nei primi cinque campionati europei -, di cui 13 su calcio d’angolo, con una differenza reti salita a più 38”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA