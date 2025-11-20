L'aggiornamento su uno dei grandi temi di formazione in vista del derby di domenica sera Inter-Milan

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 10:16)

Uno dei principali dubbi di formazione di Chivu per Inter-Milan riguarda la difesa. Perché lì in mezzo il rumeno potrebbe decidere di affidarsi all'esperienza di uno tra Acerbi e De Vrij o all'esuberanza del nuovo che avanza Bisseck. Nelle ultime settimane ha dimostrato di gradire l'ultima ipotesi, ma non è affatto scontato che decida di riproporla anche in un match così delicato. Si legge sul Corriere dello Sport:

"Bisogna decidere se puntare sull’usato sicuro come Acerbi oppure sulla novità Bisseck, da alcune settimane lanciato nel cuore della retroguardia rispetto al suo abituale ruolo di braccetto destro. Entrambi durante la sosta sono rimasti a lavorare alla Pinetina, ma sono due profili differenti. L’ex Lazio e Sassuolo può portare esperienza in abbondanza in sfide di questo calibro mentre il colosso tedesco vanta una struttura fisica che può diventare un’arma in più, soprattutto sui palloni alti.

Inoltre bisogna considerare anche le caratteristiche degli avversari. Il Milan punterà molto sulla rapidità d’esecuzione di Pulisic e sugli strappi di Leao. Quindi l’Inter dovrà difendere anche in maniera preventiva, evitando di prestare il fianco alle sgasate dei rossoneri in campo aperto. In questa stagione per i big match Chivu non ha mai avuto dubbi, piazzando Acerbi come centrale dal primo minuto contro Juve, Roma, Napoli e Lazio. Più indietro nelle gerarchie c’è De Vrij, fin qui titolare solo due volte in Serie A. In generale bisognerà tenere conto anche della trasferta a Madrid in Champions che l’Inter dovrà sobbarcarsi appena tre giorni dopo il derby".