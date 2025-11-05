"Con rispetto del Kairat, è difficile immaginare che stasera l’Inter possa mancare la quarta vittoria di fila nella prima fase di questa Champions. A scopo precauzionale agitiamo i fantasmi del Turun Palloseura e del Beer Sheva, squadre semisconosciute che fecero l’impresa nella San Siro nerazzurra, però ci rifiutiamo di credere che il Kairat del lontano Kazakistan possa impedire all’Inter di restare dov’è, al primo posto e in compagnia più ristretta. L’Inter gioca anche per centrare un record: non ha mai vinto quattro match consecutivi nella prima fase della Champions ", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter punta alla qualificazione diretta agli ottavi, riservata alle prime otto della classifica unica. Nella Champions 2024-25, la prima con questa formula, bastarono 16 punti per entrare nelle magnifiche otto. Leverkusen, Lilla e Aston Villa chiusero come sesta, settima e ottava tutte insieme a quota 16. Per quanto le avversarie dell’Inter nelle ultime quattro giornate siano di spessore - Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund - non è pensabile oggi che l’Inter perda tutti quei quattro incontri e che non faccia i quattro punti per toccare quota 16. Ipotizziamo però lo scenario peggiore, quattro sconfitte nelle ultime quattro: una vittoria oggi contro il Kairat garantirà all’Inter la ragionevole certezza di godere del paracadute dei playoff. Un anno fa gli spareggi vennero raggiunti con 11 punti da Manchester City, Sporting e Bruges, le ultime della fila prima del baratro (anche la Dinamo Zagabria chiuse a 11 e restò fuori per differenza reti). A quota 12, e con altre quattro giornate a disposizione, l’Inter avrà il salvagente garantito".