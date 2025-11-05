"I cambi ci saranno. Anche in attacco, dove Pio Esposito si candida al ritorno. La coppia con Lautaro è stata efficace a Bruxelles, con un gol a testa (e potevano essere di più). A differenza del celebrato compagno, Pio non si scontra con i problemi di umore: ogni occasione è anzi un motivo per sorridere. L’ultima volta in Europa, appunto contro il Saint-Gilloise, ha segnato il primo gol in Champions e spera di ripetersi, in un’alternanza con Bonny che finora sta funzionando a meraviglia. Basti pensare che l’assenza di Thuram, fuori dal 30 settembre, è costata solo 3 punti, quelli dello scontro diretto di Napoli. Per il resto l’Inter ha sempre vinto. Segno di una squadra che mantiene sempre un alto standard di rendimento, a prescindere dagli interpreti: «Qui c’è gente umile. che lavora ogni giorno per migliorarsi, per onorare questo stemma (indica sulla divisa il logo interista, ndi) e mette da parte l’ego. Chi non gioca è arrabbiato, magari, ma io credo alla meritocrazia e mi prendo la responsabilità delle mie scelte». Il riferimento non troppo velato è ai malumori di Acerbi, Frattesi e non solo. Questioni ordinarie, nelle grandi squadre dove la concorrenza è qualificata e motivata, perché la panchina non piace a nessuno", scrive Gazzetta.