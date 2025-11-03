Dopo essere andata in vantaggio, l'Inter si rilassa e si fa riprendere dal Verona. Rischia, ma poi alla fine trova il fortunoso pareggio
Inter, minimo sforzo massima resa. Vittoria fondamentale, ma che non diventi un boomerang
"Minimo sforzo, molta resa. Con una vittoria stentata a Verona, l’Inter ha rosicchiato due punti al Napoli e, insieme al Milan, ha acciuffato la Roma nell’affollata casella un gradino sotto la capolista. In sintesi, Inter a -1 dal Napoli. Dicono che gli scudetti si vincano anche così, con successi immeritati. Questo lo vedremo a primavera, nell’immediato Cristian Chivu e l’Inter dovrebbero interrogarsi su tre punti fortuiti, agguantati per sbaglio, grazie a un autogol al 48’ della ripresa. Il pareggio sarebbe stato più equo perché la squadra di Paolo Zanetti ha giocato con coraggio, si è difesa con tenacia e ha contrattaccato con sveltezza", analizza La Gazzetta dello Sport.
"L’importante è che questo del Bentegodi non diventi un boomerang che presto o tardi ritornerà indietro. Non c’è dubbio che l’Inter sia molto più forte del Verona, ma a un certo punto, sul campo, la percezione era diversa, anzi opposta, perché i giocatori di Chivu erano appagati dal gol del vantaggio. Le 7 vittorie e le 3 sconfitte in campionato dicono che l’Inter è estrema, nel bene e nel male. Ieri ha rischiato di subire un pari che sarebbe stato deleterio perché avrebbe compromesso il riavvicinamento alla cima. Una inammissibile questione di testa", aggiunge Gazzetta.
