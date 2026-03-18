Nell’edizione odierna, il quotidiano Libero analizza l’utilizzo dei calciatori italiani da parte dei club di Serie A in ottica Nazionale e in vista dei playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord.
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Inter unico blocco italiano forte della Serie A: “Strategia ‘classica’ che prevede…”
“Di sicuro c’è il dato più clamoroso di questo campionato, relativo alla classifica dei minuti giocati dai calciatori italiani: il Como è ultimissimo con appena 60 secondi di Edoardo Goldaniga, entrato al 96’ di Fiorentina-Como alla quarta giornata e poi mai più” evidenzia il quotidiano.
“Per rendere l’idea di quanto sia assurda questa statistica, basti pensare che il Verona penultimo ha comunque impiegato italiani per oltre 4000 minuti".
Libero sottolinea:
“Quindi è evidente che quella del Como sia una strategia, spiegata qualche tempo fa dallo stesso Fabregas: i lariani non è che non cerchino calciatori italiani, è che non li trovano del livello giusto per il loro calcio e soprattutto al prezzo adeguato”.
L’analisi si sofferma anche sull’Inter:
“L’unico blocco italiano davvero forte della Serie A ce l’ha l’Inter con Bastoni, Dimarco e Barella, […] Comunque la strategia di Napoli, Inter, Juventus e Roma è quella “classica”, che prevede un blocco italiano attorno a cui costruire la squadra”.
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