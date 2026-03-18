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Inter unico blocco italiano forte della Serie A: “Strategia ‘classica’ che prevede…”

Inter unico blocco italiano forte della Serie A: “Strategia ‘classica’ che prevede…” - immagine 1
I playoff Mondiali si avvicinano e il quotidiano Libero analizza l'utilizzo dei calciatori italiani in Serie A
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Nell’edizione odierna, il quotidiano Libero analizza l’utilizzo dei calciatori italiani da parte dei club di Serie A in ottica Nazionale e in vista dei playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord.

“Di sicuro c’è il dato più clamoroso di questo campionato, relativo alla classifica dei minuti giocati dai calciatori italiani: il Como è ultimissimo con appena 60 secondi di Edoardo Goldaniga, entrato al 96’ di Fiorentina-Como alla quarta giornata e poi mai più” evidenzia il quotidiano.

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Getty Images

“Per rendere l’idea di quanto sia assurda questa statistica, basti pensare che il Verona penultimo ha comunque impiegato italiani per oltre 4000 minuti".

Libero sottolinea:

“Quindi è evidente che quella del Como sia una strategia, spiegata qualche tempo fa dallo stesso Fabregas: i lariani non è che non cerchino calciatori italiani, è che non li trovano del livello giusto per il loro calcio e soprattutto al prezzo adeguato”.

Inter unico blocco italiano forte della Serie A: “Strategia ‘classica’ che prevede…”- immagine 3
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L’analisi si sofferma anche sull’Inter:

“L’unico blocco italiano davvero forte della Serie A ce l’ha l’Inter con Bastoni, Dimarco e Barella, […] Comunque la strategia di Napoli, Inter, Juventus e Roma è quella “classica”, che prevede un blocco italiano attorno a cui costruire la squadra”.

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