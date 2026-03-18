“Di sicuro c’è il dato più clamoroso di questo campionato, relativo alla classifica dei minuti giocati dai calciatori italiani: il Como è ultimissimo con appena 60 secondi di Edoardo Goldaniga, entrato al 96’ di Fiorentina-Como alla quarta giornata e poi mai più” evidenzia il quotidiano.

“Per rendere l’idea di quanto sia assurda questa statistica, basti pensare che il Verona penultimo ha comunque impiegato italiani per oltre 4000 minuti".

“Quindi è evidente che quella del Como sia una strategia, spiegata qualche tempo fa dallo stesso Fabregas: i lariani non è che non cerchino calciatori italiani, è che non li trovano del livello giusto per il loro calcio e soprattutto al prezzo adeguato”.