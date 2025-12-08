"Una serata da ricordare, come normale che sia quando si affrontano due tra i giganti del Continente in un teatro unico al mondo. Inter-Liverpool di domani sera a San Siro è già sold out: non c’è più posto per uno spillo, compreso nel settore ospiti che sarà riempito da circa 4300 tifosi in maglia rossa. Probabile, dunque, un incasso super: gli uffici del club non hanno ultimato i conteggi, ma è realistico che si possa sfondare la quota simbolica di dieci milioni di euro. Solo altre quattro volte nella storia dell’impianto milanese, si è riusciti in questa impresa. I nerazzurri si rivedranno oggi per l’ultimo allenamento e non è previsto ritiro: la truppa si riaggiornerà ad Appiano direttamente domani mattina", scrive La Gazzetta dello Sport.