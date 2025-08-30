Rispetto all’esordio vittorioso per 5-0 contro il Torino, l’Inter potrà contare su due novità: Hakan Calhanoglu e Pio Esposito. Entrambi hanno scontato un turno di squalifica e tornano a disposizione di Cristian Chivu in vista della sfida contro l’Udinese.
Inter, riecco Calhanoglu: un solo ballottaggio per Chivu. Pio Esposito…
Come riferisce Il Corriere dello Sport, il turco dovrebbe riprendere regolarmente posto in cabina di regia, con Barella a destra e uno tra Sucic e Mkhitaryan a sinistra, unico dubbio di formazione della vigilia.
Esposito invece partirà dalla panchina, smanioso di entrare a gara in corso: dopo il gol al River Plate nel Mondiale per club che gli è valso la conferma in nerazzurro, l’attaccante classe 2005 attende l’esordio in Serie A. Chivu punta molto su di lui, così come Gattuso che lo ha convocato per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale.
La squadra nerazzurra si ritroverà stamattina ad Appiano Gentile per la rifinitura che precederà la conferenza di Chivu alle 14, con lo stesso programma della scorsa settimana e senza ritiro serale. Appuntamento domenica mattina a colazione.
