Inter, riecco Calhanoglu: un solo ballottaggio per Chivu. Pio Esposito…

Contro il Torino assenti, ora Chivu ritrova Calhanoglu titolare e porta in panchina Esposito, pronto al debutto in nerazzurro

Rispetto all’esordio vittorioso per 5-0 contro il Torino, l’Inter potrà contare su due novità: Hakan Calhanoglu e Pio Esposito. Entrambi hanno scontato un turno di squalifica e tornano a disposizione di Cristian Chivu in vista della sfida contro l’Udinese.