Udinese, Palma non recupera: in difesa tocca a Bertola. Esordio per il nuovo acquisto Buksa

“Non c'era Matteo Palma nell'Udinese che ieri ha ripreso la preparazione lavorando sotto gli occhi dei tifosi in Curva Nord, in occasione dell'allenamento a porte aperte. Il promettente difensore classe 2008 ha infatti svolto una seduta differenziata a causa del problema muscolare al soleo accusato la scorsa settimana, e che di fatto gli ha negato l'esordio da titolare in Serie A col Verona. Palma si avvia quindi al secondo forfait consecutivo in vista del posticipo di domenica a San Siro con l'Inter, a tutto vantaggio di Nicolò Bertola che parte ancora favorito nel ballottaggio con Saba Goglichidze per il ruolo di centrale destro nella difesa "a 3". È la linea sulla quale si è lavorato anche ieri nell'ambito di un 3-5-2 in cui dovrebbe esordire Adam Buksa in attacco. Resta da capire se il 29enne polacco sarà scelto dall'inizio oppure a gara in corso per dare il cambio a Keinan Davis o Iker Bravo”, scrive il Messaggero Veneto.