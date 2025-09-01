"Rieccoli lì, i fantasmi di Charlotte. A San Siro non c’era l’afa americana e questa volta non sono andate in scena polemiche in mondovisione né strappi da ricucire, ma la sostanza è tremendamente simile. Come due mesi esatti fa agli ottavi del Mondiale per Club, l’Inter che si gonfiava il petto di orgoglio e mostrava balzi in avanti sotto tutti gli aspetti dopo una manciata di giorni di lavoro con Chivu, è tornata sulla Terra scivolando contro un’avversaria decisamente meno quotata sulla carta. E allora, all’improvviso, l’Udinese pare il Fluminense di casa nostra, Davis e Atta sono i cugini di Cano e Hercules, mattatori brasiliani alla prima caduta dell’era Chivu negli Usa. Spietati al punto giusto, così spietati da mandare al tappeto i giganti in maglia nerazzurra e ridimensionare questo avvio di campionato. Non di certo nei numeri: tre punti sono talmente pochi che parlare di distacco farebbe sorridere ma insomma, in testa adesso ci sono gli altri. Mentre Napoli, Roma e Juventus corrono, l’Inter si è fermata alla rimonta subita a domicilio", sottolinea La Gazzetta dello Sport.