"Questa sconfitta è il momento per Chivu per farla diventare la squadra sua. Non gli piace questo gioco di possesso palla, vuole un calcio più verticale. È entrato in punta di piedi, deve farla diventare l'Inter di Chivu, più verticale e più intensa. Rigore? La dinamica del movimento lo porta ad allargare il braccio, io non lo darei mai questo rigore. La Juve vorrebbe giocarlo subito il derby d'Italia. Allora, l'Inter non è in crisi, ma è arrivato il momento in cui Chivu deve prendere in mano l'Inter. Palleggio manovrato, non basta perché lui non giocare così. Vediamo se prende di petto questa squadra e diventerà l'Inter di Chivu".