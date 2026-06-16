FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, via alla nuova campagna abbonamenti: domani parte la prima fase

ultimora

Inter, via alla nuova campagna abbonamenti: domani parte la prima fase

Inter, via alla nuova campagna abbonamenti: domani parte la prima fase - immagine 1
Parte la nuova campagna abbonamenti del club nerazzurro in vista della prossima stagione: i dettagli e tutte le fasi
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

La data di domani, mercoledì 17 giugno, è già cerchiata di rosso per i tifosi dell’Inter. Come annunciato dal club, gli abbonati della passata stagione potranno confermare il proprio posto e assicurarsi la presenza anche nella prossima annata.

Anche quest’anno avranno a disposizione tre tipologie di abbonamento con specifiche differenti a seconda del pacchetto.

Inter, via alla nuova campagna abbonamenti: domani parte la prima fase- immagine 2
Getty Images

La «Full» assicura un posto allo stadio anche per tutta la fase a girone unico di Champions League.

La Gazzetta dello Sport rivela le date delle fasi d’abbonamenti all’Inter stagione 2026/2027:

I rinnovi dunque saranno disponibili da domani al 29 giugno, poi tra il 3 e il 6 luglio partirà la seconda fase, mentre la terza che corrisponde alla vendita libera partirà dalle ore 12 del 10 luglio.

Inter, via alla nuova campagna abbonamenti: domani parte la prima fase- immagine 3
Getty Images

L’Inter si proietta anche così alla prossima stagione, dopo aver chiuso quella passata, oltre che con due trofei, anche con la miglior media spettatori d’Italia (e la quarta in Europa)” conclude la Rosea.

Leggi anche
Figc tra una settimana al voto, sfida Abete-Malagò con l’ombra “pantouflage”
Tricella: “La Juve prendendo Carnevali ha fatto un passo avanti. Vlahovic? Solo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA