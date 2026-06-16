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Inter, via alla nuova campagna abbonamenti: domani parte la prima fase
La data di domani, mercoledì 17 giugno, è già cerchiata di rosso per i tifosi dell’Inter. Come annunciato dal club, gli abbonati della passata stagione potranno confermare il proprio posto e assicurarsi la presenza anche nella prossima annata.
Anche quest’anno avranno a disposizione tre tipologie di abbonamento con specifiche differenti a seconda del pacchetto.
La «Full» assicura un posto allo stadio anche per tutta la fase a girone unico di Champions League.
La Gazzetta dello Sport rivela le date delle fasi d’abbonamenti all’Inter stagione 2026/2027:
I rinnovi dunque saranno disponibili da domani al 29 giugno, poi tra il 3 e il 6 luglio partirà la seconda fase, mentre la terza che corrisponde alla vendita libera partirà dalle ore 12 del 10 luglio.
“L’Inter si proietta anche così alla prossima stagione, dopo aver chiuso quella passata, oltre che con due trofei, anche con la miglior media spettatori d’Italia (e la quarta in Europa)” conclude la Rosea.
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