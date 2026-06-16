I nomi ammessi alla corsa, infatti, sono quelli dell'ex n.1 del Coni, Giovanni Malagò, e del presidente della LND, Giancarlo Abete. Un'assemblea elettiva alla quale si arriva, però, con l'ombra del 'pantouflage' e la presunta ineleggibilità di Malagò, su cui il ministro Andrea Abodi ha richiesto un parere al Collegio di Garanzia e all'ANAC. Il primo ha rimandato al secondo che potrebbe pronunciarsi anche dopo il 22 giugno, esponendo così l'eventuale vittoria di Malagò a possibili ricorsi. L'Assemblea elettiva si comporrà di 273 delegati, i quali interverranno in rappresentanza delle società della Serie A, Serie B, della Lega Pro, della LND, degli atleti e dei tecnici.