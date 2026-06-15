Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore Roberto Tricella ha commentato la scelta della Juve di ingaggiare Giovanni Carnevali. Alla domanda se il dirigente cercherà un nuovo approccio con Vlahovic, l'ex Juve ha risposto così: "Dipende dalle alternative. Dipende chi vuole e può andare a prendere la Juve, di conseguenza diventa di nuovo buono Vlahovic. Secondo me la Juve può prendersela con calma, vedendo le alternative sapendo che Vlahovic può puntarci dopo. Un po' di tempo c'è, guardate il Milan cosa sta facendo. Già prendendo Carnevali, la Juve ha fatto un grosso passo avanti. Stanno prendendo persone competenti, poi di conseguenza arriva il resto. L'allenatore buono ce l'hanno, ora c'è un altro dirigente ottimo. Per me sono sulla buona strada".