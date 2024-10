Inter, vietato sbagliare: ‘ThuLa’ e cinismo per mantenere il passo di Conte

Questa sera all’Olimpico si prospetta una sfida da gladiatori: Roma e Inter si scontrano in una partita in cui nessuna delle due può permettersi errori. I giallorossi, noni in classifica e reduci da prestazioni deludenti contro Elfsborg e Monza, cercano riscatto per uscire da una situazione difficile, mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi devono mantenere il passo di un Napoli in forma, guidato da Antonio Conte, per non rischiare di perdere terreno prezioso nella corsa scudetto.