"A Pisa Cristian Chivu ha vinto con i cambi. E grazie a Lautaro, che con la doppietta all’Arena Garibaldi si è piazzato da solo in testa ai marcatori del campionato, superando anche Mazzola nella classifica dei bomber di ogni tempo in maglia nerazzurra: l’argentino è salito a 163 ed è il 4° di sempre dietro Meazza, Altobelli e Boninsegna. «Il capitano non è mai stato un problema», ha detto il tecnico, spegnendo la polemica sullo sguardo torvo del Toro a ogni cambio, quando non segna".