Pur soffrendo, l'Inter ottiene una vittoria importante sul campo del Pisa e si rilancia in classifica grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Questa l'analisi sull'edizione odierna di Repubblica:
"A Pisa Cristian Chivu ha vinto con i cambi. E grazie a Lautaro, che con la doppietta all’Arena Garibaldi si è piazzato da solo in testa ai marcatori del campionato, superando anche Mazzola nella classifica dei bomber di ogni tempo in maglia nerazzurra: l’argentino è salito a 163 ed è il 4° di sempre dietro Meazza, Altobelli e Boninsegna. «Il capitano non è mai stato un problema», ha detto il tecnico, spegnendo la polemica sullo sguardo torvo del Toro a ogni cambio, quando non segna".
"Poi l’allarme antincendio lo ha obbligato a interrompere la conferenza stampa. Una beffa: dopo la sconfitta di mercoledì in Champions, nella pancia del Metropolitano di Madrid, aveva fumato tre sigarette una in fila all’altra, mentre dopo avere battuto per 2-0 la squadra di Gilardino non ha avuto tempo nemmeno per una".
