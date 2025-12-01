FC Inter 1908
TS – L’Inter a Pisa pende un po’ come la Torre, ma non crolla. Nessuno lassù si era illuso…

Il quotidiano racconta la vittoria nerazzurra in Toscana che arriva dopo due sconfitte contro Milan e Atletico che avevano lasciato l'amaro in bocca
Eva A. Provenzano
"Si rialza l’Inter, dopo i ko incassati nel derby e in Champions contro l’Atletico Madrid, e rimane a meno uno dal Milan. Ed è questa la cosa migliore che Cristian Chivu si porta via da Pisa, dove la squadra nerazzurra per un’ora pende un po’ come la Torre, ma come la Torre non crolla".

"E nell’ultima mezzora scarsa di gioco, quando il Pisa cala un po’ e il divario tecnico è allargato dalle forze fresche che l’allenatore romeno può inserire, l’Inter fa valere la legge del più forte col cinismo tipico delle grandi squadre, materializzato da Lautaro Martinez in due gol da centravanti di classe purissima quale l’argentino è". Così TuttoSportracconta l'ultima vittoria dell'Inter e sottolinea come la squadra nerazzurra sia riuscita non solo a riprendere la sua strada in vetta ma anche a mandare un messaggio preciso alle rivali. 

"Cancellando i dubbi che avevano iniziato ad aleggiare dopo i due brucianti ko subiti con Milan e Atletico (pur arrivati dopo prestazioni non certo deficitarie) e che la prima ora di gioco era sembrata rafforzare. Nessuna delle altre squadre ai piani alti si era certamente fatta illusioni al riguardo, ma l’Inter è ancora lì", conclude il quotidiano. 

