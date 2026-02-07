"Il corpo centrale della squadra, spedito in gran parte in tribuna all’U-Power Stadium di Monza, abbandona i seggiolini e si rimette divisa e scarpini. Sommer si riappropria della porta, nel cuore della difesa torna lo stakanovista Akanji (il giocatore di movimento con più minuti in rosa), in cabina di regia riecco Zielinski e davanti Lautaro (subentrato solo al 56’ contro i granata) è pronto a riprendere la sua personale corsa ai record. Con un gol domenica il Toro salirebbe al terzo posto della classifica marcatori dell’Inter di tutti i tempi agganciando Boninsegna e allo stesso tempo raggiungerebbe Bettega a quota 129 reti in Serie A con una sola maglia (e sarebbe sesto in quest’altra speciale graduatoria dei bomber più fedeli del nostro campionato). Insomma, l’Inter contro il Sassuolo riavrà la sua più impiegata spina dorsale. Il lifting di Coppa aveva previsto anche un trattamento di ringiovanimento sulle fasce con l’impiego di Cocchi e Kamate, il ritorno al campionato di contro riporterà sugli esterni i «grandi», ma la rifinitura di oggi sarà il test utile per sciogliere gli ultimi dubbi", aggiunge Gazzetta.