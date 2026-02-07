FC Inter 1908
Inter, a Sassuolo Chivu chiama in campo i titolari: “Torna il corpo centrale della squadra”

Inter Chivu
Dopo aver fatto turnover in Coppa Italia, Chivu sa l'importanza della sfida di domani in casa del Sassuolo e schiererà la formazione migliore
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo aver fatto turnover in Coppa Italia, Chivu sa l'importanza della sfida di domani in casa del Sassuolo e schiererà la formazione migliore:

Inter, a Sassuolo Chivu chiama in campo i titolari: “Torna il corpo centrale della squadra”- immagine 2
Getty Images

"Gli esperimenti di Coppa sono alle spalle. Nel librone interista ora bisogna continuare a scrivere le pagine di campionato. «La scelta di lasciare riposare alcuni giocatori è stata fatta in base a chi aveva più energie e a ciò a cui andiamo incontro». Ovvero una Serie A che riparte dalla sfida al Sassuolo, anticamera del big match contro la Juve in programma sabato 14 e che non avrà certo i contorni dell’appuntamento romantico. Ma il Chivu-pensiero procede solo di partita in partita, per questo domenica alle 18 torneranno i titolarissimi", scrive La Gazzetta dello Sport.

Inter, a Sassuolo Chivu chiama in campo i titolari: “Torna il corpo centrale della squadra”- immagine 3
Getty Images

"Il corpo centrale della squadra, spedito in gran parte in tribuna all’U-Power Stadium di Monza, abbandona i seggiolini e si rimette divisa e scarpini. Sommer si riappropria della porta, nel cuore della difesa torna lo stakanovista Akanji (il giocatore di movimento con più minuti in rosa), in cabina di regia riecco Zielinski e davanti Lautaro (subentrato solo al 56’ contro i granata) è pronto a riprendere la sua personale corsa ai record. Con un gol domenica il Toro salirebbe al terzo posto della classifica marcatori dell’Inter di tutti i tempi agganciando Boninsegna e allo stesso tempo raggiungerebbe Bettega a quota 129 reti in Serie A con una sola maglia (e sarebbe sesto in quest’altra speciale graduatoria dei bomber più fedeli del nostro campionato). Insomma, l’Inter contro il Sassuolo riavrà la sua più impiegata spina dorsale. Il lifting di Coppa aveva previsto anche un trattamento di ringiovanimento sulle fasce con l’impiego di Cocchi e Kamate, il ritorno al campionato di contro riporterà sugli esterni i «grandi», ma la rifinitura di oggi sarà il test utile per sciogliere gli ultimi dubbi", aggiunge Gazzetta.

 

 

