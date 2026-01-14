David Di Michele, ex attaccante del Lecce, ai microfoni di TMW Radio ha parlato anche di Inter e dell'infortunio di Calhanoglu, che costringerà Chivu a cercare soluzioni alternative a centrocampo: "Zielinski è il sostituto migliore che ci possa essere. Barella sì, ma è un giocatore diverso, che sa inserirsi anche. Anche Mkhitaryan e Sucic non hanno quella tecnica e visione di gioco del turco, e anche i tempi di gioco, che sono fondamentai in quel ruolo".