Marco Astori Redattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 11:16)

"Tentazione Frattesi. E’ un’idea che Chivu sta accarezzando, dopo il buon atteggiamento mostrato dal centrocampista nel finale di gara con il Lecce". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sulla probabile formazione dell'Inter, che alle 15 sarà ospite dell'Udinese per aprire questo sabato di Serie A. Spiega nel dettaglio il quotidiano: "Ad ogni modo, l’impiego di Frattesi non è una certezza.

A centrocampo, se la gioca con uno tra Sucic e Mkhitaryan, visto che Barella sembra destinato a giocare davanti alla difesa, così da lasciare a riposo Zielinski. Del resto c’è anche il match di Champions con l’Arsenal da tenere in considerazione. E’ in programma martedì e per l’Inter sarà una partita pressoché fondamentale.

Ebbene, tenuto conto che era in campo anche mercoledì con il Lecce, proprio Mkhitaryan potrebbe essere il sacrificato, allo scopo di averlo più fresco per la sfida da ex con i Gunners. L’occhio all’Europa potrebbe anche spingere Chivu a lasciare in panchina almeno uno tra Akanji e Bastoni. Si scaldano quindi De Vrij (più di Acerbi) e Carlos Augusto. In fascia, invece, si rivedranno Dimarco a sinistra e Luis Henrique a destra".