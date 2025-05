"Vinco e vengo, avrebbe detto Inzaghi all'Al-Hilal, curiosamente campione nazionale nel 2024 e ora destinata a finire seconda, proprio come l'Inter, e con 19 campionati vinti. Il prossimo successo sarebbe quello della seconda stella, se anche in Arabia 10 titoli ne valgono una. Ma il senso resta: chissà se l'hanno detto a Inzaghi, già nella storia dell'Inter anche per la seconda stella? Convinti loro, convinti tutti? Non esattamente, anche perché nel pacchetto, Inzaghi avrebbe promesso anche di allenarli da subito, fin dall'imminente Mondiale per club, in cui l'Al-Hilal giocherà nel girone del Real Madrid. E qui siamo oltre i confini del verosimile, ma in ogni caso basterà aspettare".