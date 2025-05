"L’offerta faraonica però c’è e l’amarezza per lo scudetto buttato («una sofferenza che ricorderemo») può aver indotto l’allenatore ad ascoltarla per poi fare le sue valutazioni a mente fredda. Ma la voglia di tornare a combattere a Inzaghi non è passata, anzi. E tra una domanda sull’attacco del Psg e un’altra sullo scontro tra i più giovani e i più vecchi d’Europa, c’è spazio per una risposta a Conte", ribadisce il quotidiano in merito alla replica di Inzaghi al tecnico del Napoli sull'eventualità di incontrare squadre top in Europa con infortunati e squalificati.