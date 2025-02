"«Può capitare di sbagliare, ma siamo alla quinta occasione e adesso inizio ad arrabbiarmi - ha esordito il tecnico piacentino - Non mi piacciono gli alibi, sia chiaro, ma ultimamente sta capitando spesso. Per altri falli ho visto fare delle trasmissioni di giurisprudenza sull’Inter. I ragazzi sono andati oltre ogni difficoltà, ma non oltre gli episodi come i tre gol annullati, i tre pali interni e un rigore clamoroso non assegnato». Sul mancato penalty nello specifico Inzaghi ha commentato: «In campo non mi ero accorto della dinamica, l’ho rivisto dopo e non entro nel merito delle direttive per i direttori di gara. Ci sta che l’arbitro possa avere la visuale coperta, perché nell’azione era coinvolto anche Theo Hernandez oltre a Pavlovic e Thuram, ma chi sta seduto davanti al monitor non può non chiamare l’arbitro in una circostanza del genere»"