"È un appuntamento con la storia. E da qui al 31 maggio tutto il mondo Inter non farà altro che lavorare in quella direzione, dai giocatori all’ultimo dei dipendenti. Quel che è visibile è la squadra. E sì che Inzaghi in queste ore ha lavorato in due direzioni con i suoi giocatori. Non semplicissime, nessuna delle due. La prima è stata cercare di contenere in qualche modo l’entusiasmo per restare focalizzati sul campionato: benintesi, in pochi ad Appiano e dintorni si fanno grandi illusioni, ma il concetto che il tecnico ha trasferito è quello che sarebbe un rimpianto troppo grande non sfruttare eventuali e inattesi regali in arrivo. L’altro passaggio è invece propedeutico alla finale: è un appello che riguarda l’aspetto mentale, perché staccare la spina totalmente non sarebbe corretto, sarebbe anzi rischioso, perché poi non è automatico risintonizzarsi sulle giuste frequenze", scrive La Gazzetta dello Sport.