FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inzaghi prigioniero delle gerarchie, Chivu ha portato una vera novità. Ora un’altra sfida

news

Inzaghi prigioniero delle gerarchie, Chivu ha portato una vera novità. Ora un’altra sfida

Inzaghi prigioniero delle gerarchie, Chivu ha portato una vera novità. Ora un’altra sfida - immagine 1
L'assenza di Thuram è importante, ma non preoccupa il tecnico dell'Inter che può contare su alternative di livello assieme a Lautaro
Andrea Della Sala Redattore 

L'assenza di Thuram è importante, ma non preoccupa il tecnico dell'Inter Chivu che può contare su alternative di livello assieme a Lautaro, come Bonny ed Esposito.

"Eppure, la sensazione è che oggi il club nerazzurro possa provare ad affrontare l'assenza di Thuram con più costrutto e speranze di quanto avrebbe fatto un anno fa. Ed è qui che si vede la mano di Chivu. E del mercato se vogliamo. Il successo con lo Slavia è stato netto, costruito con intelligenza e intensità, oltre che un pizzico di fortuna, ma se sommato al match di Cagliari con un turnover profondo e proficuo. Sucic garantisce energia a centrocampo, Akanji dietro è una certezza, Bonny e Pio Esposito hanno mostrato di poter dare respiro ai big. È un'Inter che ruota e non si scompone, in cui i nuovi entrano nel meccanismo senza scosse", scrive il Giorno.

LEGGI ANCHE

Inzaghi prigioniero delle gerarchie, Chivu ha portato una vera novità. Ora un’altra sfida- immagine 2
Getty

"Questa è la vera novità dell'era Chivu: il coraggio di cambiare e di allargare le responsabilità. Dove un anno fa Inzaghi sembrava prigioniero di gerarchie e fedeltà, il tecnico rumeno ha scelto di rendere tutti partecipi. Il risultato è un'Inter meno fragile e più matura, capace di vincere senza dipendere da pochi uomini. Certo, Thuram resta un pezzo speciale: con lo Slavia il francese a sinistra ha prodotto quello che Dimarco, e anche Bastoni, non riuscivano a garantire secondo il modulo classico. Ma la squadra oggi ha più strumenti, più alternative e una solidità ritrovata. La porta è rimasta inviolata per tre gare di fila, Lautaro ha raggiunto i 157 gol in nerazzurro e i giovani che subentrano danno ritmo e freschezza. La sfida per Chivu, adesso, è trasformare l'assenza di Thuram in un banco di prova di maturità. Le prossime settimane diranno se questa Inter è davvero pronta a stare in alto anche nei momenti di emergenza", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Sacchi: “Inter, con Chivu qualcosa di nuovo: si vede una volontà marcata in...
Inter senza Thuram: Esposito e Bonny pronti. C’è una parola chiave che ripetono tutti ad...

© RIPRODUZIONE RISERVATA