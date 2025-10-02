Stop per Marcus Thuram nella gara contro lo Slavia Praga. Risentimento muscolare al bicipite femorale per l'attaccante francese che dovrà fermarsi per qualche partita. L'Inter proverà a recuperarlo per la Roma, ma non verranno presi rischi.
Inter senza Thuram: Esposito e Bonny pronti. C’è una parola chiave che ripetono tutti ad Appiano
"Chivu rischia di affrontare quindi il secondo bivio della sua stagione senza l’altra metà della Thu-La, ma del resto il tecnico romeno si era presentato al debutto in Champions (dopo due sconfitte in campionato) con capitan Lautaro bloccato dalla lombalgia. E Pio Esposito si è fatto trovare pronto, giocando poi anche contro il Sassuolo quattro giorni dopo. Sono positivi anche i segnali che arrivano da Bonny, che deve ancora giocare una partita da titolare: arriverà anche il suo momento, magari già sabato, ma quel che conta per l’Inter, dopo l’esperienza dell’anno scorso, è avere due riserve in attacco che diano garanzie, aumentino la competizione e facciano rifiatare i due titolari", sottolinea il Corriere della Sera.
"Il fatto che tutti e due gli attaccanti giovani si siano sbloccati presto — Bonny alla prima giornata con il Torino, Esposito contro il Cagliari sabato scorso — è indicativo, anche della quantità di palle gol che questa Inter è capace di creare. Merito della «verticalità» chiesta da Chivu, la parola chiave che ogni giocatore dell’Inter ripete quando deve sottolineare la differenza principale rispetto al gioco di Inzaghi. Una verticalità sempre più sorretta da una condizione atletica in crescita evidente. In attesa di Thuram, Chivu può preparare in serenità la sfida alla Cremonese con Lautaro, autore di una doppietta martedì, senza però dimenticare che la squadra di Nicola è ancora imbattuta al suo ritorno in A e a San Siro ha conquistato tre punti all’esordio con il Milan", aggiunge il quotidiano.
