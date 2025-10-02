"Chivu rischia di affrontare quindi il secondo bivio della sua stagione senza l’altra metà della Thu-La, ma del resto il tecnico romeno si era presentato al debutto in Champions (dopo due sconfitte in campionato) con capitan Lautaro bloccato dalla lombalgia. E Pio Esposito si è fatto trovare pronto, giocando poi anche contro il Sassuolo quattro giorni dopo. Sono positivi anche i segnali che arrivano da Bonny, che deve ancora giocare una partita da titolare: arriverà anche il suo momento, magari già sabato, ma quel che conta per l’Inter, dopo l’esperienza dell’anno scorso, è avere due riserve in attacco che diano garanzie, aumentino la competizione e facciano rifiatare i due titolari", sottolinea il Corriere della Sera.