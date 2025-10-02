L'ex ct Arrigo Sacchi, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sull'atteggiamento dell'Inter in Champions League contro lo Slavia Praga:
Sacchi: “Inter, con Chivu qualcosa di nuovo: si vede una volontà marcata in campo…”
L'ex ct Arrigo Sacchi, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sull'atteggiamento dell'Inter in Champions League
Le vittorie di Inter e Atalanta, martedì, mi hanno dato entusiasmo. La squadra di Chivu ha giocato bene e, finalmente, si comincia a vedere qualcosa di nuovo anche a livello tattico: un maggiore pressing offensivo e una volontà marcata di dominare il campo. I bergamaschi hanno dimostrato coraggio, carattere e idee contro un avversario tutt’altro che semplice da affrontare. Così, con l’animo più tranquillo, mi sono preparato al secondo giorno di Champions League, pensando (e sperando) che il calcio italiano abbia intrapreso la strada giusta per competere sul palcoscenico internazionale.
