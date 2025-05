Inter-Lazio, per Inzaghi tre recuperi e due dubbi

Il tecnico nerazzurro avrà in panchina Mkhitaryan, Pavard e Frattesi. Lautaro sta ancora recuperando e non ci sarà

Inter-Lazio ha ripreso valore, forse quando nessuno ci sperava più. Come è successo con il gol di Acerbi al Barcellona. In Serie A mancano due partite tutte da giocare e il Napoli è primo, a più uno dai nerazzurri che dovranno affrontare la squadra di Baroni a San Siro. Inzaghi ha recuperato, o sta per recuperare che dir si voglia, tre pedine importanti nella sua squadra, Mkhitaryan, Pavard e Frattesi. "Ieri ad Appiano i due centrocampisti e il difensore hanno fatto un altro blocco di lavoro con il gruppo intervallandolo a quello individuale. Oggi nella rifinitura dovrebbero riaggregarsi definitivamente agli ordini di Inzaghi, poi starà al tecnico decidere in merito al loro impiego durante la partita, magari con un occhio particolare rivolto al contemporaneo risultato del Napoli a Parma, a cui inevitabilmente si lega ogni discorso scudetto", scrive il Corriere dello Sport su di loro.