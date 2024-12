Il tecnico nerazzurro negli ultimi giorni ha analizzato a lungo la sconfitta rimediata in Champions League

Andrà in scena questa sera all'Olimpico la sfida tra Lazio e Inter, big match della sedicesima giornata di Serie A. Partita di alta classifica, tra due squadre che stanno facendo bene sia in Italia che in Europa, e che puntano a rimanere agganciate alle zone di vertice della classifica.