"Al rialzo i dati dal 2021 al 2025 (ancora in corso), che hanno portato nelle casse del club di viale della Liberazione 748.894 milioni di euro (187, 224 di media a stagione), carburante per un club che ha attraversato una grave e profonda crisi economica, accertata dalle risorse investite sul mercato: da quando Inzaghi siede sulla panchina dell’Inter, il club ha investito sul mercato un totale di 253,692 milioni, ma allo stesso tempo ne ha ricavati 314,304 dalle cessioni, portando a un saldo positivo di 60,612milioni. I numeri sono chiarissimi e non lasciano spazio a interpretazioni, per l’Inter Simone Inzaghi è una miniera d’oro", aggiunge il quotidiano.