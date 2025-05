In caso di vittoria della Champions, sarebbe complicato pensare ad un rinnovo di una sola stagione: al ritocco dell'ingaggio ad almeno 7 mln, servirà un biennale per provare a convincere Simone Inzaghi, oltre a garanzie tecniche di rafforzamento dell'organico, sempre rispettando i parametri di Oaktree. "Chi è vicino a Inzaghi, dice che abbia ancora voglia di trionfi in nerazzurro - e cosi pensa anche il club -, ma il rilancio dell'Al-Hilal è di quelli da far tremare polsi. Dopo aver prospettato nelle scorse settimane un contratto da 20 milioni netti il proprietario Jahad Bin Nafel offre un triennale addirittura da 45-50 milioni a stagione. Cifra monstre a cui sarebbe davvero difficile dire di no. In questo senso l'esito della finale di Champions potrebbe rivelarsi decisivo, sia in caso di vittoria (ciclo chiuso?), sia di sconfitta. Perché alla delusione per lo Scudetto si aggiungerebbe be la mazzata della seconda finale persa nel aro di tre stagioni e rialzarsi potrebbe essere esercizio difficilissimo", la chiosa di Tuttosport.