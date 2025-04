Un Inzaghi mai visto quello arrivato ieri davanti ai giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico dell'Inter non le ha mandate a dire, anzi ha risposto colpo su colpo a chi gli critica la gestione della sua Inter. La squadra è in corsa su tutto e il tecnico lo ha sottolineato con toni finora mai visti.

"E poi fai i conti e il campionato dice ancora +3, con una partita in meno alla linea del traguardo. E poi alzi lo sguardo e misuri l’orgoglio di questo 8 aprile. Ma quando ancora non conosceva il risultato di Bologna, Simone Inzaghi nella pancia dell’Allianz Arena ha sputato rabbia come mai gli era capitato in quattro anni di Inter. Perché in altre occasioni aveva sì sottolineato il concetto del «con me arrivano i trofei e migliorano i bilanci». Altre volte aveva punzecchiato qua e là. Ma mai con questa veemenza. È il segno, l’ultimo, l’ennesimo, di un cambio di passo evidente nella comunicazione di Inzaghi lungo tutta questa stagione", analizza La Gazzetta dello Sport.