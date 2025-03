La Premier osserva

"Esempi, quelli legati alle fatiche di City e Arsenal contro l'Inter per nulla casuali perché, proprio come un anno fa, il nome di Inzaghi è ben presente nei dossier di chi - Manchester United e Tottenham in primis - a latitudini inglesi sembra pronto a mettere in pratica l'ennesima rivoluzione in panchina. Inzaghi, un anno fa, giurò amore all'Inter ottenendo però soltanto un rinnovo annuale (fino al giugno 2026) rispetto a quello in scadenza a giugno e, dodici mesi dopo, a fine stagione saremo ancora in una situazione simile, considerato che Inzaghi si ritroverà sempre con un solo anno di contratto in essere. Con i fondi americani - visto quanto sta accadendo pure a latitudini rossonere - il rischio è che gli allenatori debbano abituarsi a vivere da precari e di certo Inzaghi, come più volte detto, non ha problemi a lavorare addirittura con un contratto in scadenza".