Inter in corsa su tutto e concentrata su questo finale di stagione importantissimo. Ora la sosta, tempo per qualcuno di ricaricare le batterie, poi si ripartirà a mille. Inzaghi si gode qualche giorno di relax e pensa al presente. Anche se sta per definirsi anche il futuro.

"Tra le fiorenti chat nerazzurre compare da tempo una domanda dalla risposta complicata: nella sua gloriosa storia lunga 117 primavere, l’Fc Internazionale ha mai giocato così bene? Impossibile paragonare epoche diverse, ma questa squadra scala posizioni nel gradimento di un intero popolo, come il proprio allenatore. Simone Inzaghi ha, infatti, completato il processo di identificazione con il momento nerazzurro. L’immagine sua e dell’Inter si sovrappongono, segno che il club sta vivendo un momento speciale. Così Simone cammina davvero sulla scia dei grandi. Il più iconico e vincente nerazzurro, il Mago Helenio Herrera, potrebbe essere in scia, e non è più un’eresia dirlo. Mentre si gode un attimo di stacco prima di tentare la triplice impresa (quadruplice, se si aggiunge il Mondiale per club), ieri Simone ha ascoltato a distanza il suo presidente spargere parole al miele su di lui", scrive La Gazzetta dello Sport.