I vertici arbitrali hanno giudicato giusto non annullare il gol all'Atalanta, ma il contatto in area provocato da Scalvini era da punire

Andrea Della Sala Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 09:02)

In attesa di sentire l'audio di Open Var, emergono già le posizioni dei vertici arbitrali per gli episodi contestati dall'Inter nella gara contro l'Atalanta:

"L’1-1 dell’Atalanta? Senza vizi. Il rigore all’Inter? Sbagliato non assegnarlo. A “Open Var”, domani, tutto ciò che è stato visto, rivisto e analizzato dai vertici arbitrali diventerà quasi certamente nero su bianco, perché se da parte arbitrale è stato legittimo (vista la dinamica) non intervenire nel contatto Sulemana-Dumfries, nel calcio di Scalvini a Frattesi sarebbe invece stato corretto farlo: concedendo il rigore per l’Inter. Ah, sotto osservazione anche i dubbi sull’intervento di Sucic su Zappacosta: giallo giusto, secondo i vertici, perché non sussistevano elementi per il rosso", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Dopo Inter-Atalanta i toni sono ancora alti, la polemica continua e la “rilettura” è stata fatta già ieri mattina: secondo i vertici arbitrali è stato lecito lasciar proseguire l’azione dopo il contatto Sulemana-Dumfries così come è stato sbagliato non fischiare (in campo) quel colpo di Scalvini a Frattesi che negli ultimi anni ha sempre portato al penalty mentre sabato, erroneamente, no. Ed è la difformità rispetto al passato ad aver disorientato e inasprito l’Inter, ricordando anche un vecchio episodio appena dentro l’area (arbitro Mariani) quando venne assegnato un penalty per calcio di Dumfries ad Alex Sandro: il direttore di gara non lo assegnò ma, richiamato al Var, cambiò valutazione. Era l’ottobre 2021. Tornando a sabato, Manganiello è sotto accusa più di Gariglio (Var) per il contatto in area atalantina: sarebbe dovuto essere principalmente l’arbitro a valutare nella giusta misura quel colpo sull’interista".

"Ecco: anche il silenzio di Gariglio non è piaciuto, perché in passato quei tipi di contatti avevano portato al penalty. Una chiamata ci stava insomma, quantomeno per far rendere conto meglio l’arbitro della portata del colpo e quindi del chiaro errore. Certo, però, che Manganiello ha visto e giudicato in campo: non in maniera corretta, perché immediatamente ha evidenziato un «nulla da segnalare», quello che poi ha fatto ulteriormente arrabbiare l’Inter e Chivu. Per il direttore di gara di Pinerolo, per ora, è prevista la sola turnazione: lo si rivedrà probabilmente dopo la sosta, vediamo se in A o B. Stesso discorso per Gariglio: avrebbe dovuto richiamare l’arbitro per evitare l’evidente errore di valutazione", aggiunge Gazzetta.