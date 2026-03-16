In attesa di sentire l'audio di Open Var, emergono già le posizioni dei vertici arbitrali per gli episodi contestati dall'Inter nella gara contro l'Atalanta:
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Inter-Atalanta, per l’Aia “sbagliato non fischiare rigore su Frattesi”. Male Manganiello e il Var
"L’1-1 dell’Atalanta? Senza vizi. Il rigore all’Inter? Sbagliato non assegnarlo. A “Open Var”, domani, tutto ciò che è stato visto, rivisto e analizzato dai vertici arbitrali diventerà quasi certamente nero su bianco, perché se da parte arbitrale è stato legittimo (vista la dinamica) non intervenire nel contatto Sulemana-Dumfries, nel calcio di Scalvini a Frattesi sarebbe invece stato corretto farlo: concedendo il rigore per l’Inter. Ah, sotto osservazione anche i dubbi sull’intervento di Sucic su Zappacosta: giallo giusto, secondo i vertici, perché non sussistevano elementi per il rosso", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Dopo Inter-Atalanta i toni sono ancora alti, la polemica continua e la “rilettura” è stata fatta già ieri mattina: secondo i vertici arbitrali è stato lecito lasciar proseguire l’azione dopo il contatto Sulemana-Dumfries così come è stato sbagliato non fischiare (in campo) quel colpo di Scalvini a Frattesi che negli ultimi anni ha sempre portato al penalty mentre sabato, erroneamente, no. Ed è la difformità rispetto al passato ad aver disorientato e inasprito l’Inter, ricordando anche un vecchio episodio appena dentro l’area (arbitro Mariani) quando venne assegnato un penalty per calcio di Dumfries ad Alex Sandro: il direttore di gara non lo assegnò ma, richiamato al Var, cambiò valutazione. Era l’ottobre 2021. Tornando a sabato, Manganiello è sotto accusa più di Gariglio (Var) per il contatto in area atalantina: sarebbe dovuto essere principalmente l’arbitro a valutare nella giusta misura quel colpo sull’interista".
"Ecco: anche il silenzio di Gariglio non è piaciuto, perché in passato quei tipi di contatti avevano portato al penalty. Una chiamata ci stava insomma, quantomeno per far rendere conto meglio l’arbitro della portata del colpo e quindi del chiaro errore. Certo, però, che Manganiello ha visto e giudicato in campo: non in maniera corretta, perché immediatamente ha evidenziato un «nulla da segnalare», quello che poi ha fatto ulteriormente arrabbiare l’Inter e Chivu. Per il direttore di gara di Pinerolo, per ora, è prevista la sola turnazione: lo si rivedrà probabilmente dopo la sosta, vediamo se in A o B. Stesso discorso per Gariglio: avrebbe dovuto richiamare l’arbitro per evitare l’evidente errore di valutazione", aggiunge Gazzetta.
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