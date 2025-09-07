Il commento del noto giornalista dopo la vittoria contro l'Estonia nel primo match targato Gennaro Gattuso

Daniele Vitiello Redattore/inviato 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 23:02)

"Basta farci del male da soli", è l'appello di Enzo Bucchioni nel suo editoriale di oggi. Su TMW il messaggio a chi critica la nazionale per la mancanza di talento: "Non ne posso più di questa continua autoflagellazione: quando si parla della Nazionale siamo diventati un popolo di Tafazzi".

Prosegue il nostro giornalista con l'elenco di coloro che possono comunque fare le fortune dell'Italia: "Cominciamo da portiere. Non è Donnarumma uno dei migliori del mondo, se non il migliore, fresco vincitore della Champions, appena comprato dal City? Lo è. E non è solo.

Per il cuore della difesa possiamo vantare Calafiori dell’Arsenal e il giovane Leoni del Liverpool. Che dire di Bastoni? Non è uno dei più forti d’Europa? Tornerà Buongiorno. Ce ne sono altri, ma sto basso. Sugli esterni Udogie gioca nel Tottenham, c’è Cambiaso, lo voleva il City. Di Lorenzo e Dimarco sono giocatori affidabili.

In mezzo Tonali sta facendo molto bene in Premier, Barella è di livello internazionale. Davanti Retegui e Kean possono competere ad alto livello, Raspadori è appena andato all’Atletico, non una squadra banale. Sugli esterni la qualità di Orsolini e Zaccagni, l’affidabilità di Politano ci sono. Poi tra qualcuno da recuperare come Fagioli e Ricci, Chiesa (speriamo), qualche infortunato, giovani in rampa di lancio come Koleosho, Kayode che anche lui fa bene in Premier, o Comuzzo che tutti volevano, dei giovani di valore ci sono. E ne dimentico".