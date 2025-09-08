Reduce dal convincente successo per 5-0 contro l'Estonia, l'Italia torna in campo questa sera con l'obiettivo di conquistare un'altra vittoria fondamentale nella rincorsa verso la qualificazione ai prossimi Mondiali: la Nazionale affronta Israele, che in classifica ci precede di 3 punti (ma con una partita giocata in più).
Israele-Italia, Bastoni sicuro del posto: Frattesi insidia Barella, riposa Dimarco?
Dei 5 calciatori dell'Inter convocati in Nazionale, solo il difensore è certo di partire dal primo minuto questa sera
Il ct Gattuso potrà contare su 5 calciatori dell'Inter, ma di questi l'unico certo di una maglia da titolare è Bastoni. Così scrive il Corriere dello Sport: "Si torna al 4-3-3, tenendo quasi certamente Kean accanto a Retegui, ma spostandolo sulla fascia sinistra con la copertura di Tonali. Raspadori ha qualche residua possibilità di spuntarla su uno dei due. Il problema non sono i due centravanti, ha spiegato il ct, ma serve equilibrio. Esce Zaccagni, entra Locatelli. Altri due dubbi: Dimarco o Cambiaso a sinistra, Mancini o Calafiori accanto a Bastoni. Frattesi potrebbe insidiare Barella".
