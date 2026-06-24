Per il nuovo presidente è la prima scelta, mentre i club possono contribuire economicamente: garanzia da subito

Alessandro De Felice Redattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 11:32)

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Antonio Conte può ripartire dalla Nazionale. A due giorni dall’elezione di Giovanni Malagò, votato nuovo presidente della FIGC, il nuovo numero uno deve sistemare Casa Italia e la questione tecnica.

Malagò deve, infatti, definire il nuovo direttore tecnico e il nuovo commissario tecnico dell’Italia. Se da una parte non arrivano segnali sul sì di Maldini, dall’altra nelle ultime ore Conte è balzato in pole per il ruolo di CT.

L’operazione, che appariva troppo ambiziosa dal punto di vista economico, nelle ultime ore è diventata più concreta, come rivela La Gazzetta dello Sport.

Chiaramente il presidente dovrà consultarsi con il nuovo direttore tecnico prima della decisione finale, ma qualcosa si sta già muovendo attorno all’ex Inter e Napoli.

“Per i presidenti di Serie A è il suo il profilo migliore in assoluto in un momento in cui il calcio reclama una svolta anche sportiva, Antonio da Lecce – quadrato, schietto, ambiziosissimo e soprattutto vincente – sarebbe l’uomo giusto per portarla avanti, passando dalle parole ai fatti. Molto più di Roberto Mancini, su cui sembrano essere in diversi a storcere il naso”.

Conte rappresenta una garanzia da subito:

“I presidenti sono convinti che un ct come lui funzionerebbe a meraviglia, con un effetto volano che nessuno sottovaluta: una Nazionale che va bene è anche la vetrina migliore per i calciatori italiani. Che tradotto, valorizzazione economica dei giocatori dei club. Un aspetto per cui la A sarebbe addirittura pronta a contribuire economicamente all’eventuale ingaggio di Conte”.

Proprio le richieste economiche di Conte potrebbero rappresentare l’ostacolo maggiore, ma l’allenatore salentino è pronto ad andare incontro alla Federazione:

“Conte è pronto ad andare incontro alle richieste della Figc - scrive La Gazzetta dello Sport -. I soldi per Conte ci saranno, cifre lontane anni luce da quelle che prendeva al Tottenham o al Napoli, ma tra sponsorizzazioni e l’insolito passo avanti della Serie A si potrebbe trovare la giusta quadra”.